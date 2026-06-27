ENLEZI OSEĆAJU NADMOĆ: "Gordi albion" protiv otpisane Paname overava lakši put do završnice Mundijala

ENGLESKA će u poslednjem kolu grupe "L" Svetskog prvenstva imati priliku da overi prvo mesto, ali posle razočaravajućeg remija sa Ganom (0:0) više nema prostora za novi kiks. Rival na "Metlajfu" biće Panama, koja je već izgubila sve šanse za prolaz u nokaut fazu i večeras igra samo za čast (23.00).

FOTO: Tanjug/AP/Julio Cortez

Posle spektakularne pobede nad Hrvatskom (4:2) na startu turnira, mnogi su očekivali da će izabranici Tomasa Tuhela bez većih problema nastaviti pobednički niz.

Međutim, protiv disciplinovane Gane nisu uspeli da pronađu put do mreže, iako su imali čak 78.8 odsto poseda lopte, što je najveći procenat poseda jedne reprezentacije bez postignutog gola u istoriji Svetskih prvenstava.

Englezi su čak mogli da ostanu i bez boda, pošto VAR nije reagovao posle starta Ezrija Konse nad Prinsom Kvabenom Aduom u kaznenom prostoru sredinom drugog poluvremena, što je izazvalo brojne polemike.

Ipak, "Gordi albion" je i dalje u dobroj poziciji. Remi im garantuje prolaz u šesnaestinu finala, ali pobeda bi im gotovo sigurno donela prvo mesto u grupi i znatno lakši put u završnicu, tako da možemo očekivati motivisane Engleze na večerašnjem duelu.

Drugo mesto moglo bi već u prvoj eliminacionoj rundi da ih odvede na megdan Portugaliji i Kristijanu Ronaldu, što svakako žele da izbegnu.

Panama je, s druge strane, poražena od Gane i Hrvatske, pa je već posle dva kola ostala bez šansi za prolaz.

Selekcija Tomasa Kristijansena tako je nastavila negativnu tradiciju sa Svetskih prvenstava, pošto još uvek nije osvojila nijedan bod na završnim turnirima.

Jedini prethodni duel ovih reprezentacija odigran je na Mundijalu 2018. godine, kada je Engleska ubedljivo slavila sa 6:1 u jednoj od najboljih partija generacije koju je tada predvodio Geret Sautgejt.

Tuhel ima nekoliko kadrovskih dilema pred poslednje kolo. Ris Džejms ima problema sa zadnjom ložom i propušta meč, dok se pažljivo prati stanje Deklana Rajsa, koji tokom čitavog turnira igra pod manjim fizičkim opterećenjem. Ukoliko ne bude spreman, priliku bi mogao da dobije Kobi Mejnu.

Pod znakom pitanja su i Bukajo Saka i Markus Rašford, ali ni Entoni Gordon ni Noni Madueke nisu iskoristili šansu u dosadašnjem toku prvenstva da se nametnu kao rešenje u startnoj postavi.

Panama će ponovo biti oslabljena neigranjem Adalberta Karaskilje, koji nije uspeo da se oporavi od povrede primicača, dok kapiten Anibal Godoj i dalje nije fizički spreman za veću minutažu.

Što se tiče predloga, Engleska je favorit i posle bledog izdanja protiv Gane želeće da popravi utisak i sa uverljivom pobedom dočeka početak nokaut faze.

NAŠ TIP: Panama - Engleska 2&2-6 (kvota 1.53)

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