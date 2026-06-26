NORVEŠKA PROTIV TRADICIJE: Francuzi igraju za selektora Dešana

NORVEŠKA i Francuska sastaju se u okviru poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva 2026. godine.

FOTO: Tanjug/AP/Jeremias Gonzalez

Nakon što su Vikinzi ostvarili ključnu pobedu nad Senegalom rezultatom 3:2, a Francuska savladala Irak sa 3:0, u ovom duelu će se odlučivati o tome ko će zauzeti prvo mesto u grupi I.

Na svom četvrtom završnom turniru, Vikinzi su pokazali sjajan napad. Erling Haland je sa dva gola predvodio tim do uvodne pobede nad Irakom od 4:1, čime je Norveška lansirana na čelo tabele.

Plasman u nokaut fazu Solbakenovi izabranici su potvrdili trijumfom nad Senegalom od 3:2. Sa šest bodova zauzimaju drugo mesto zbog slabije gol-razlike od Francuza, ali pobedom mogu na vrh.

Za prvo mesto Norveška mora da sruši tradiciju. Poslednji put su pobedili Trikolore u avgustu 2010. godine na Ulevalu sa 2:1, kada je dva gola postigao Erik Huseklep.

Francuska je opravdala ulogu favorita. Dva gola Mbapea i majstorija Barkole srušili su žilavi Senegal sa 3:1 na otvaranju turnira, čime su Dešanovi momci krenuli silovito.

Usledio je trijumf nad Irakom od 3:0, gde je ponovo pogodio Mbape. Sa boljom gol-razlikom, Francuzima je za overu prve pozicije dovoljan i remi protiv nezgodnih Vikinga.

Trikolori ipak žele maksimalan učinak, prvi put od 1998. godine. Igrači imaju motiv više da pobede za selektora Didijea Dešana, koji je privremeno napustio tim zbog porodične tragedije.

Norvežani imaju defanzivne muke, a dodatno ih slabi povreda Julijana Rijersona. Njega menja Markus Pedersen, dok je glavna uzdanica Haland, trenutno drugi strelac Svetskog prvenstva.

Kod Francuza je glavna dilema u napadu oko Barkole i Duea. Mbape je sa četiri gola vodeća snaga i nastavlja poteru za Mesijem na večnoj listi strelaca mundijala.

Oba tima su u odličnoj formi, pa je teško očekivati apsolutnu dominaciju jedne strane. Ipak, zbog moćnijeg napada, verujemo da će Francuska slaviti u ovom spektaklu, ali mrežu neće sačuvati.

NAŠ TIP: 2&GG (2,91)