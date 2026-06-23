IMPRESIVNI ENGLEZI: "Gordi albion" očarao sve izdanjem protiv Hrvata, trijumf nad Ganom ga vodi u nokaut fazu

Posle uspešnog starta na Svetskom prvenstvu, reprezentacija Engleske ima priliku da već u drugom kolu Grupe "L" obezbedi plasman u nokaut fazu. Rival će joj na "Žilet stadionu" biti selekcija Gane, koja je takođe osvojila tri boda u prvom meču, ali zna da kao veliki autsajder dočekuje ovaj susret (22.00).

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Englezi su na otvaranju šampionata savladali Hrvatsku sa 4:2 u jednom od najatraktivnijih mečeva prvog kola. Izabranici Tomasa Tuhela pokazali su ogroman ofanzivni potencijal, a strelci su bili Hari Kejn (2), Džud Belingem i Markus Rašford. Iako odbrana nije delovala sigurno, napad je nadoknadio sve nedostatke.

"Gordi albion" je tom pobedom prekino niz loših rezultata protiv najjačih selekcija sveta i poslao jasnu poruku da ozbiljno želi da se umeša u borbu za trofej.

Sa tri osvojena boda nalaze se na čelu grupe i novi trijumf bi im doneo plasman među 32 najbolje reprezentacije sveta kolo pre kraja grupne faze.

Sa druge strane, Gana je do pobede protiv Paname stigla u dramatičnoj završnici. Junak je bio dvadesetogodišnji Kaleb Jirenki koji je u nadoknadi vremena postigao jedini gol na meču i doneo važna tri boda svom timu.

"Crne zvezde" tako su zabeležile prvu pobedu na startu Mundijala još od 2010. godine i sada se nalaze u identičnoj situaciji kao Engleska – nova tri boda značila bi siguran prolaz u eliminacionu fazu.

Ipak, pred njima je daleko teži zadatak jer ih čeka jedan od glavnih favorita za titulu, a i treba istaći da i pored pobede nisu baš izgledali ubedljivo protiv Paname.

Engleska ima i blagih kadrovskih problema. Bukajo Saka nije u potpunosti spreman, dok su Deklan Rajs i Markus Rašford uspešno odradili treninge posle sitnih problema. Tuhel bi mogao da osveži odbranu posle propusta protiv Hrvatske, pa se očekuje da Mark Gehi konkuriše za mesto u startnoj postavi.

U taboru Gane najviše pažnje privlači situacija oko Tomasa Partija, koji bi trebalo da bude na raspolaganju selektoru Karlosu Keirošu nakon što je zbog problema sa vizom propustio meč protiv Paname.

Dodatnu brigu predstavlja stanje prvog golmana Lorensa Atija Zigija, koji je zbog povrede napustio teren u prošlom meču i najverovatnije će ga zameniti Bendžamin Asare.

Kvalitet je nesumnjivo na strani Engleske, koja deluje mnogo opasnije u napadu i ima daleko više individualnih rešenja. Gana je pokazala borbenost i defanzivnu disciplinu, ali protiv ovako moćnog rivala biće joj potrebno mnogo više od toga.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1.55)

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