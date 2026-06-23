RONALDO NA UDARU KRITIKA: Portugal mora da se iskupi protiv debitanta na Mundijalu i ostvari preko potrebnu pobedu

Posle neočekivanog remija protiv DR Konga na startu Svetskog prvenstva, Portugal će u drugom kolu grupe "K" protiv Uzbekistana na "NRG stadionu" u Hjustonu tražiti prvu pobedu koja bi značila veliki korak ka nokaut fazi.

FOTO: Tanjug/AP/Karen Warren

Izabranici Roberta Martineza važili su za jednog od favorita pred početak turnira, ali su već u prvom meču pokazali da ih čeka daleko teži posao nego što se očekivalo.

Portugalci su dobro otvorili duel sa afričkom selekcijom i poveli već u šestom minutu preko Žoaa Neveša, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost. Joan Visa je doneo zasluženo izjednačenje Kongu, a najviše kritika posle meča ponovo je završilo na adresi Kristijana Ronalda.

Legendarni napadač odigrao je svih 90 minuta, ali nije uspeo da uputi nijedan udarac u okvir gola. Njegov nastup ponovo je otvorio raspravu o tome da li sa 41 godinom i dalje može da bude nosilac igre jednog od glavnih kandidata za visok plasman.

Ipak, treba istaći i da ostatak tima nije odigao na nivou, pogotovo ozbiljno hvaljeni vezni red, a daleko je podbacio i Bernardo Silva koji jednostavno više ne može da igra na krilu u ovoj fazi njegove karijere.

Pritisak je na Robertu Martinezu da pronađe dobitnu kombinaciju i prodrma svoju ekipu, biće zanimljivo videti za kakvu će se postavu i taktiku odlučiti na večerašnjem susretu.

S druge strane, debitanti na Svetskom prvenstvu nisu uspeli da izbegnu poraz u premijernom nastupu. Kolumbija je slavila sa 3:1, ali je Uzbekistan uspeo da ispiše istoriju postigavši prvi gol na svetskim šampionatima.

Strelac je bio Abosbek Fajzulajev, koji je iskoristio odbitak posle pokušaja Eldora Šomurodova.

Rezultat možda ne pokazuje sve, ali selekcija Fabija Kanavara imala je ogromnih problema u napadu. U prvom poluvremenu nije uspela nijednom da uđe u protivnički kazneni prostor, što dovoljno govori o njihovoj ofanzivnoj nemoći protiv kvalitetnijeg rivala.

Iako Portugal nije oduševio u prvom kolu, razlika u individualnom kvalitetu je ogromna. Bruno Fernandeš, Vitinja i Žoao Neveš trebalo bi da stvore dovoljno prilika da evropska selekcija stigne do preko potrebne pobede i tako izbegne dodatni pritisak pred duel sa Kolumbijom u poslednjem kolu.

Uzbekistan će pokušati da iznenadi i ostane u igri za prolaz, ali sve osim trijumfa Portugala predstavljalo bi veliko iznenađenje.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1.80)

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