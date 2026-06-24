Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

POBEDA JE IMPERATIV ZA OBE EKIPE: Zmajevi moraju srčanije i ofanzivnije ako žele da potvrde ulogu favorita protiv zalivske selekcije

О. М.

24. 06. 2026. u 00:01 >> 17:51

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SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 završava se ove večeri za jednu ili obe reprezentacije koje se sastaju od 21 čas u "kišnom gradu".

ПОБЕДА ЈЕ ИМПЕРАТИВ ЗА ОБЕ ЕКИПЕ: Змајеви морају срчаније и офанзивније ако желе да потврде улогу фаворита против заливске селекције

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Sve zapravo staje u ovih 90 minuta borbe u Sijetlu. Pobeda protiv Katara vodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine među 32 najbolje selekcije na Mundijalu, dok poraz ili remi znače povratak kući, što zapravo važi i za Katarane s tim što su oni zbog lošije gol-razlike u nezavidnijem položaju kada je prolaz sa treće pozicije u pitanju.

S obzirom da su "zmajevi" apsolutni favoriti, verujemo i da je neko pre početka takmičenja ponudio ovakav scenario, navijači Bosne i Hercegovine bi ga oberučke prihvatili. Međutim, nakon remija sa Kanadom (1:1) usledio je težak poraz od Švajcarske (4:1), pa je primetan opravdani oprez jer ekipa nije prikazala očekivani nivo.

Uvodna dva meča jasno su pokazala da je primarni zadatak selektora Sergeja Barbareza bio čuvanje sopstvene mreže kroz nisku defanzivu. Napadački deo igre potpuno je zavisio od tranzicije, bez prave ambicije da se uspostavi veća kontrola nad dešavanjima na terenu.

Realno gledano, najveći problem u dosadašnjem toku prvenstva bila je spora i predvidiva izgradnja napada iz zadnje linije. Nedovoljno prisustvo u poslednjoj trećini terena i pasivnost u posedu su stvari koje se ekipi jednostavno ne smeju ponoviti protiv Katara.

Za ovaj odlučujući susret taktička slika mora biti potpuno drugačija jer prostora za kontrolisani rizik više nema. Iako će defanzivna čvrstina ostati važna, puko oslanjanje na kontranapade neće biti dovoljno za prolaz u narednu rundu takmičenja.

Dodatni problem za Bosnu i Hercegovinu predstavlja crveni karton Tarika Muharemovića, pa će njegovo mesto u odbrani zauzeti Denis Hadžikadunić. Sa druge strane, iskusni Edin Džeko i Ermedin Demirović moraće da pronađu način da budu daleko opasniji po gol rivala.

Katar je u prošlom kolu doživeo katastrofu protiv Kanade (6:0) i ostao bez dvojice suspendovanih igrača, Ahmeda i Madiba. Taj meč je ogolio sve njihove slabosti kada se nađu pod konstantnim pritiskom, što je jasna smernica za stručni štab ekipe BiH.

Ključ uspeha leži u agresivnijem pristupu, presingu na protivničkoj polovini i bržem protoku lopte u veznom redu. Na ovom nivou takmičenja, u utakmici od koje zavisi sudbina na prvenstvu, pasivnost i čekanje greške protivnika ne mogu biti strategija.

Istorija kaže da Bosna i Hercegovina još uvek nema pobedu protiv Katara u međusobnim duelima, što je dodatni motiv da se sruši neugodna tradicija. Svi parametri uoči meča pokazuju da Ekipa BiH ima ulogu favorita koju sada mora da opravda na terenu.

Sam plasman na Svetsko prvenstvo u Sjedinjene Američke Države za ovu generaciju predstavlja odličan rezultat. Ipak, eventualna eliminacija u grupnoj fazi, i to u situaciji kada odlučuje duel sa Kataranima bila bi ogromno razočaranje.

NAŠ TIP: 1 (1,47)

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