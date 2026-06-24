BRAZIL I ŠKOTSKA PROTIV TRADICIJE: "Tartan armija" nikada nije prošla u drugi krug, a "selesao" redovno ima problema u trećem kolu

SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 donosi istorijsku šansu za selekciju Škotske, koja u sredu uveče na „Hard Rok“ stadionu u Majamiju igra utakmicu generacije. Ostrvljani traže svoj prvi plasman u nokaut fazu, a sudbina je htela da im na tom putu, posle skoro tri decenije čekanja, ponovo stane na crtu moćni Brazil.

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Izabranici Stiva Klarka imaju tri boda u Grupi C posle minimalne pobede nad Haitijem i istog takvog poraza od Maroka. Selektor Škota je bio besan zbog nedosuđenog penala protiv Afrikanaca, ali je istakao da je ekipa pokazala zube i da ima puno pravo da veruje u čudo protiv petostrukih prvaka sveta.

Računica za prolaz među 32 najbolje selekcije planete je potpuno otvorena, ali pakleno teška. Pobeda Škotima donosi sigurno jedno od prva dva mesta, remi ih vodi dalje sa treće pozicije, a čak bi im i minimalan poraz mogao završiti posao, pod uslovom da Haiti ne napravi senzaciju protiv Marokanaca i uz povoljan rasplet u ostalim grupama.

Tradicija je ono što najviše brine Ostrvljane pred ovaj istorijski duel na Floridi. Škotska nikada u istoriji nije pobedila Brazil, a u osam međusobnih okršaja zabeležili su čak šest poraza, uključujući i onaj poslednji sa Mundijala u Francuskoj 1998. godine kada je bilo 2:1 za „selesao“.

Brazilci u ovaj meč ulaze sa četiri boda i jasnom računicom da im je za overu prvog mesta u grupi potreban trijumf. Nakon početnog remija sa Marokom, ekipa Karla Ančelotija je demolirala Haiti sa 3:0, uz sjajnu partiju dvostrukog strelca Mateusa Kunje i majstoriju Vinisijusa Žuniora.

Iskusnom italijanskom stručnjaku na klupi Brazila najveću glavobolju zadaje povreda Rafinje, koji je definitivno otpao zbog problema sa zadnjom ložom. Njegovo mesto na desnom krilu trebalo bi da zauzme 19-godišnji supertalenat Rajan, dok će Nejmar, koji se konačno oporavio, šansu najverovatnije čekati sa klupe za rezerve.

Sa druge strane, Stiv Klark ima problema sa umorom Makene, Hikija i Fergusona, ali medicinski tim čini sve da ih osposobi. Najavljuje se vrlo pragmatična taktika sa zgusnutim veznim redom gde će glavne radne zadatke imati Skot Maktominej i Džon Makgin, dok će u napadu usamljen biti Če Adams.

Brazilski mediji pak upozoravaju na oprez i podsećaju na lošu tradiciju "selesaa" u trećim utakmicama grupne faze. Na prethodnim šampionatima često su u poslednjem kolu doživljavali iznenađenja, poput šokantnog poraza od Norveške 1998. u Francuskoj, od Kameruna u Kataru ili remija sa Švedskom u SAD 1994, što Škotima daje nadu.

Analitičari smatraju da Brazil ima previše oružja u napadu za ionako rovitu i ranjivu odbranu Škotske. Ipak, odbrana „selesaa“ nije neuništiva, pošto je čak i Haiti uspeo ozbiljno da ih ugrozi u nekoliko navrata, pa će Škoti sigurno vrebati svoju šansu iz prekida i kontranapada.

Iako je Brazil apsolutni favorit na papiru, ova Škotska je pokazala da poseduje neverovatan fanatizam i borbenost. Navijačima ostaje da veruju da Stiv Klark ima spremljen taktički plan za čudo u Majamiju koje bi ovu generaciju zlatnim slovima upisalo u istoriju ove fudbalske nacije. Škotska je fudbalu podarila neke od najvećih menadžera, poput Meta Bazbija, Džoka Stajna i Aleksa Fergusona (Bil Šenkli, koji takođe spada u tu grupu, nije nikada vodio reprezentaciju), ali niko od njih nije uspeo da ode u drugi krug.

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