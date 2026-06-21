BIĆE ZANIMLJIVO U LOS ANĐELESU: Belgija je favorit, ali srčani Iranci se neće predati bez velike borbe

Belgija i Iran odmeriće snage na "SoFaj stadionu" u drugom kolu grupe "G" Svetskog prvenstva (21.00), a ulog je ogroman. Posle remija u uvodnim mečevima, obe selekcije znaju da bi pobeda mogla da ih dovede nadomak plasmana u nokaut fazu, dok bi poraz ozbiljno zakomplikovao situaciju pred poslednje kolo.

Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

"Crveni đavoli" nisu oduševili na startu šampionata. Izabranici Rudija Garsije odigrali su samo 1:1 protiv Egipta, a do boda su stigli tek nakon autogola Mohameda Hanija, koji je iznuđen pritiskom Romelua Lukakua.

Belgija je tako nastavila seriju skromnih rezultata na velikim takmičenjima, pošto nije uspela da pobedi na poslednja tri meča na Svetskim prvenstvima.

Ali, kvalitet je večeras i dalje na strani evropske selekcije. Belgijanci su ubedljivo prošli kvalifikacije, postigli 29 golova i još uvek u rosteru imaju igrače sposobne da reše utakmicu jednim potezom.

Upravo zato se od njih očekuje reakcija posle bledog izdanja protiv Egipta.

Sa druge strane, Iran je pokazao karakter u duelu sa Novim Zelandom. Dva puta su Azijati stizali rezultatski minus i na kraju došli do boda, što im je donelo dodatno samopouzdanje pred jedan od najvažnijih mečeva u grupi.

Selekcija Amira Galenoeija tradicionalno ima problema protiv evropskih rivala, ali je u poslednjim godinama pokazala da ume da bude veoma nezgodna kada joj se dodeli uloga autsajdera.

Ipak, problem za nominalne "goste" je to što u Ameriku dolaze samo da odigraju utakmice zbog političke situacije u kojoj se nalaze, tako da je to veliki minus za "persijske geparde".

Posebnu pažnju Belgijanci će morati da obrate na Mehdija Taremija, ubedljivo najveću zvezdu iranskog tima, dok je iskusni Ramin Rezaeijan protiv Novog Zelanda ispisao istoriju kao najstariji igrač koji je na jednom meču Svetskog prvenstva upisao i gol i asistenciju.

Očekuje se da Belgija preuzme inicijativu od samog starta, ali je pitanje koliko će biti ubedljiva. Iran je pokazao da ume da se brani organizovano i da kazni svaku grešku rivala, pa favorita sigurno ne čeka lak posao ove večeri u Los Anđelesu.

NAŠ TIP: GG (kvota 2.09)

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