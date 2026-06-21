VRAG JE ODNEO ŠALU: Španija ne sme napraviti novi kiks protiv Saudijske Arabije

Španija će u drugom kolu grupe "H" Svetskog prvenstva imati imperativ pobede kada od 18 časova na "Meredesec Benz stadionu" odmeri snage sa Saudijskom Arabijom. Posle razočaravajućeg remija bez golova protiv Zelenortskih Ostrva na startu turnira, "crvena furija" mora da pokaže daleko više kako bi opravdala ulogu jednog od favorita za osvajanje trofeja.

Photo: Diego Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Izabranici Luisa de la Fuentea nisu ličili na ekipu koja pretenduje na sam vrh svetskog fudbala. Nedostajalo je ideje u napadu, tempo je bio spor, a najopasniji su postali tek nakon ulaska Lamina Jamala sa klupe.

Upravo bi čudesni tinejdžer Barselone ovoga puta trebalo da se nađe u startnoj postavi i donese neophodnu kreativnost u završnici pošto njegov klupski saigrač Feran Tores nije uspeo da ga odmeni kako treba.

Španci dobro znaju da bi pobedom napravili veliki korak ka nokaut fazi, dok bi novi kiks ozbiljno zakomplikovao situaciju u grupi u kojoj sva četiri tima posle prvog kola imaju po jedan bod.

Sa druge strane, Saudijska Arabija je ostavila dobar utisak protiv Urugvaja. Tim Georgiosa Donisa bio je na korak od velike pobede, ali je primio pogodak u završnici za konačnih 1:1, mada treba biti realan i reći da ga je dvostruki prvak sveta više nego zaslužio zbog dominantnog izdanja u drugom delu igre.

Taj rezultat svakako je podigao samopouzdanje "zelenih sokolova", koji sada veruju da mogu da namuče i evropskog giganta.

Iako su Saudijci na prethodna tri međusobna susreta sa Španijom upisali isto toliko poraza, nastup protiv Urugvaja pokazao je da ova selekcija ima dovoljno kvaliteta da bude nezgodan rival.

Posebno će opasan biti iskusni kapiten Salem Al Davsari, dok će Firas Al Buraikan predvoditi napad.

Ipak, razlika u kvalitetu je značajna. Očekuje se povratak Jamala u startnih 11, a moguću šansu od prvog minuta trebalo bi da dobije i Niko Vilijams.

Sa takvim ofanzivnim potencijalom, Španija bi konačno trebalo da pronađe put do mreže i stigne do prvenca na šampionatu.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1.58)

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