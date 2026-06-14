NEMAČKA DOMINANTNO OTVARA SP: Debitant na Mundijalu nema čemu da se nada protiv četvorostrukog šampiona sveta

Nemačka će u ove večeri u Hjustonu na "NRG stadionu" započeti pohod na titulu svetskog prvaka duelom protiv debitanta Kurasaa, selekcije koja je već samim plasmanom na završni turnir ispisala stranice fudbalske istorije (19.00).

Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Panceri" su poslednja dva Mundijala završili već u grupnoj fazi, pa je jasno da je pred izabranicima Julijana Nagelsmana veliki pritisak.

Iako se ovoga puta ne ubrajaju među glavne favorite za titulu, Nemci u Sjedinjene Američke Države stižu u odličnom raspoloženju. Vezali su devet pobeda u svim takmičenjima, a tokom priprema su savladali Švajcarsku, Ganu, Finsku i domaćina turnira SAD.

U grupi "E" nalaze se još Obala Slonovače i Ekvador, pa bi sve osim prolaska u nokaut fazu predstavljalo veliko razočaranje za četvorostrukog svetskog šampiona.

Zato je duel sa Kurasaom idealna prilika da Nemačka sigurnom pobedom uhvati zalet za nastavak takmičenja.

S druge strane, Kurasao nema šta da izgubi. Ekipa koju sa klupe predvodi iskusni Dik Advokat postala je najmanja država po broju stanovnika i površini koja je izborila mesto na Svetskom prvenstvu.

Sam taj uspeh već je nadmašio sva očekivanja, pa će "plavi talas" u svakom meču igrati rasterećeno.

Kurasao je uoči šampionata poražen od Škotske sa 4:1, ali je zatim ubedljivo savladao Arubu rezultatom 4:0 i tako popravio atmosferu u timu.

Iskusni braća Leandro i Džuninjo Bakuna predstavljaju oslonac ekipe, dok će najveća pretnja po nemački gol biti nekadašnji fudbaler Mančester junajteda, Tahit Čong.

Što se tiče izostanaka, Nagelsman na raspolaganju ima gotovo kompletan sastav. Pod znakom pitanja je samo veteran Manuel Nojer, ali se očekuje da stane među stative.

Od prvog minuta bi trebalo da zaigraju Džošua Kimih, Džamal Musijala, Florijan Virc i Leroj Sane, dok će u napadu najveća uzdanica verovatno biti Kaj Haverc.

Razlika u kvalitetu je ogromna i sve osim ubedljive pobede Nemačke bilo bi jedno od najvećih iznenađenja u istoriji Svetskih prvenstava.

Upravo su ovakvi mečevi opasni za favorite, jer debitanti najčešće izlaze na teren bez straha i sa ogromnim motivom da prirede senzaciju, ali ne vidimo kako to danas može biti slučaj.

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