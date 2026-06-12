DOMAĆIN ŽELI ISTORIJSKI POČETAK: Kanada juri prvenac na Mundijalima, Bosna se neće predati bez velike borbe

UTAKMICOM u Torontu na "BMO fildu" počinje takmičenje u grupi "B" Svetskog prvenstva, a domaća selekcija Kanade dočekaće reprezentaciju Bosne i Hercegovine u meču koji bi mogao da ima veliki uticaj na konačan rasplet u grupi.

Samir Jordamovic / AFP / Profimedia

Kanada kao jedan od domaćina turnira ima velika očekivanja, daleko veća nego prilikom prethodnih nastupa na svetskim prvenstvima. Iako su Kanađani izgubili svih šest dosadašnjih utakmica na Mundijalima, ova generacija deluje znatno zrelije i kvalitetnije.

Tim koji predvodi Džesi Marš još uvek ne zna za neuspeh u 2026. godini i u ovaj susret ulazi sa nizom od osam utakmica bez poraza.

Posebno impresivno deluje odbrana, koja je tokom tog perioda čak šest puta sačuvala svoju mrežu.

Ipak, ostaje pitanje da li će kapiten Alfosno Dejvis biti spreman za nastup, pošto se i dalje oporavlja od problema sa zadnjom ložom.

Ukoliko ne bude mogao da igra, to će biti ogroman minus, a što se tiče napada najveća opasnost po gol Bosne dolaziće od fudbalera Juventusa, Džonatana Dejvida koji je sa 39 postignutih golova najbolji strelac u istoriji "Kanaksa".

S druge strane, Bosna i Hercegovina je priredila veliko iznenađenje plasiravši se na Svetsko prvenstvo preko baraža, gde je posle dramatičnih penal serija eliminisala Vels, pa zatim i Italiju.

Selekcija koju vodi Sergej Barbarez takođe je u seriji od osam mečeva bez poraza i pokazala je da ume da igra čvrsto i disciplinovano kada je najpotrebnije.

Najveći problem za "Zmajeve" predstavlja neizvesna situacija oko kapitena Edina Džeka, koji ima problema sa ramenom i njegov nastup je pod velikim znakom pitanja.

Ukoliko "Bosanski Dijamant" ne bude spreman da zaigra, odgovornost će morati da preuzme neki od drugih brojnih mladih igrača ove reprezentacije.

Bosanci su poznati po čvrstoj igri i retko primaju golove u prvom poluvremenu, dok Kanada pred svojim navijačima želi da upiše prvu pobedu u istoriji svetskih prvenstava.

Očekuje se tvrd i taktički zahtevan susret u kojem bi domaći teren i nešto veći individualni kvalitet mogli da naprave razliku.

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