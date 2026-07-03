Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

MESI POPRAVLJA LIČNI REKORD: „Plave ajkule“ će igrati duboku odbranu, a najjače oružje protiv toga su precizni udarci sa distance

О. М.

03. 07. 2026. u 10:43 >> 10:48

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ARGENTINAC protiv Jordana oborio rekord brazilskog asa Rivelinja i postao srtelac najviše golova van kaznenog prostora.

МЕСИ ПОПРАВЉА ЛИЧНИ РЕКОРД: „Плаве ајкуле“ ће играти дубоку одбрану, а најјаче оружје против тога су прецизни ударци са дистанце

FOTO: AP/Tanjug

Mesi je postigao šest golova na tri utakmice na Svetskom prvenstvu, odnosno 11 golova u poslednjih 11 nastupa za Argentinu, a čak ni promašeni penal protiv Austrije nije bio dovoljan da ga spreči da se u tojk utakmici upiše u strelce.

Mesi je postigao golove izvan šesnaesterca u dva od tri nastupa u grupnoj fazi, a suočava se sa ekipom Zelenortskih Ostrva koja prosečno dopušta sedam šuteva po utakmici van svog kaznenog udarca. „Plave ajkule“ će igrati duboku odbranu, a najjače oružje protiv toga su precizni udarci sa distance.

Argentina - Zelenortska Ostrva

NAŠ TIP: Mesi daje gol izvan šesnaesterca (kvota 3,50)

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