MESI POPRAVLJA LIČNI REKORD: „Plave ajkule“ će igrati duboku odbranu, a najjače oružje protiv toga su precizni udarci sa distance
ARGENTINAC protiv Jordana oborio rekord brazilskog asa Rivelinja i postao srtelac najviše golova van kaznenog prostora.
Mesi je postigao šest golova na tri utakmice na Svetskom prvenstvu, odnosno 11 golova u poslednjih 11 nastupa za Argentinu, a čak ni promašeni penal protiv Austrije nije bio dovoljan da ga spreči da se u tojk utakmici upiše u strelce.
Mesi je postigao golove izvan šesnaesterca u dva od tri nastupa u grupnoj fazi, a suočava se sa ekipom Zelenortskih Ostrva koja prosečno dopušta sedam šuteva po utakmici van svog kaznenog udarca. „Plave ajkule“ će igrati duboku odbranu, a najjače oružje protiv toga su precizni udarci sa distance.
Argentina - Zelenortska Ostrva
NAŠ TIP: Mesi daje gol izvan šesnaesterca (kvota 3,50)
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