SVE raspoložive ekipe montera Elektrodistribucije Srbije (EDS) rade na otklanjanju kvarova koje je izazvalo nevreme sa teškim i mokrim snegom u delovima Srbije, saopštio je danas EDS.

Foto: Tanjug/EDS

- Velika količina teškog snega i vetar kidali su provodnike i obarali visoko drveće van trase koridora na dalekovode. Kvarova zbog nevremena ima uglavnom na nepristupačnom terenu, u brdsko-planinskim krajevima, a neraščišćeni putevi otežavaju dolazak ekipa na lokaciju. Saniranje najvećeg broja kvarova očekuje se tokom dana - navodi se u saopštenju.

Informacije o značajnijim vanrednim prekidima u snabdevanju korisnici mogu naći i na mobilnoj aplikaciji ED Srbije.

(Tanjug)