VLAŽAN SNEG I VETAR OBORILI DRVEĆE NA DALEKOVODE: Sve ekipe EDS-a na terenu otklanjaju kvarove u brdsko-planinskim krajevima
SVE raspoložive ekipe montera Elektrodistribucije Srbije (EDS) rade na otklanjanju kvarova koje je izazvalo nevreme sa teškim i mokrim snegom u delovima Srbije, saopštio je danas EDS.
- Velika količina teškog snega i vetar kidali su provodnike i obarali visoko drveće van trase koridora na dalekovode. Kvarova zbog nevremena ima uglavnom na nepristupačnom terenu, u brdsko-planinskim krajevima, a neraščišćeni putevi otežavaju dolazak ekipa na lokaciju. Saniranje najvećeg broja kvarova očekuje se tokom dana - navodi se u saopštenju.
Informacije o značajnijim vanrednim prekidima u snabdevanju korisnici mogu naći i na mobilnoj aplikaciji ED Srbije.
(Tanjug)
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