U ZRENjANINSKOM najmnogoljudnijem stambenom naselju Bagljaš, na mestu gde je nekada bio stari, izgrađen je potpuno novi dečji vrtić „Bajka“.

grad Zrenjanin

Objekat je svečano otvoren u prisustvu Maje Gojković predsednice Pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandara Softića, gradonačelnika Zrenjanima Sime Salapure, predsednika Skupštine grada Zrenjanina Čedomira Janjića, kao i predstavnika Predškolske ustanove.

Savremeni objekat, namenjen za boravak oko 130 mališana, raspoređenih u šest vaspitnih grupa, od jaslenog do predškolskog uzrasta, značajan je korak u unapređenju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u ovom delu grada.

Izgradnja vrtića na 850 kvadratnih metara, počela je u januaru 2025. godine, a ugovorena vrednost investicije iznosila je 112,4 miliona dinara sa PDV-om.

Novi objekat je izgrađen na mestu starog u Ulici Vojislava Ilića u naselju Bagljaš i Zrenjaninu, koji je raspolagao sa svega 240 kvadratnih metara.

Planirano je da „Bajka“ pruži znatno bolje uslove za boravak dece, rad vaspitača i realizaciju predškolskih programa. Njegovim otvaranjem trebalo bi da bude zaokružen kompleks predškolskih ustanova na Bagljašu, zajedno sa vrtićima „Bambi“ i „Crvenkapa“.

PITANjE ORGANIZACIJE ŽIVOTA Za roditelje mališana na Bagljašu, otvaranje novog i lepo uređenog vrtića, nije samo pitanje jednog građevinskog projekta, nego je i pitanje svakodnevne organizacije porodičnog života, vremena i troškova koje donosi odvođenje dece u udaljenije vrtiće.

- Ovaj projekat realizovan je preko Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i zahvaljujem sekretaru Aleksandru Sofiću koji je u saradnji sa gradom Zrenjaninom vredno radio nešto manje od dve godine da bi realizovali ovako uspešan projekat - naglasila je Maja Gojković.

- Nakon nepune dve godine od potpisivanja ugovora, nalazimo se u potpuno novom vrtiću gde će mališani boraviti u najsavremenijim uslovima. - dodao je Simo Salapura, uz zahvalnost Pokrajinskoj vladi i resornom sekretarijatu koji su obezbedili najveći deo sredstava, oko 120 miliona dinara, za realizaciju ove investicije, kao i kompaniji NIS koja je kroz program „Zajednici zajedno“ uložila devet miliona dinara za kompletnu opremu.

Foto: Novosti