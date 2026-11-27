Voda za piće iz gradskog „Vodovoda“ u Kraljevu, prema redvnom izveštaju ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) dostavljenog Gradskom veću, i fizičko-hemijski i mikrobiološki je potpuno ispravna.

G.Šljivić

Centar za hgijenu i humanu ekologiju ZZJZ za osnovni mikrobiološki i fizički pregled obavio je analizu ukupno 186 uzoraka vode za piće iz sistema JKP „Vodovod“, od kojih 170 iz mreže i 16 uzoraka sirovih voda sa crpnih stanica.

U istom periodu jednom nedeljno je uzorkovana voda za analizu na fenolne materije iz Ibra i u svim ispitanim uzorcima vrednosti nisu prelazile parametre prpisane Pravlnikom o hemijskoj ispravnosti vode za piće.