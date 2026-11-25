UKOLIKO ove zimske sezone na Goču poviše Kraljeva bude više snega u odnosu na prošlu koju je obeležilo malo snežnih dana, ova pitoma planina mogla bi ponovo da postane omiljena skijaška destinacija dostupna svačijem džepu.

G.Šljivić (arhiva)

Tome u prilog ide i podatak da je Dečje odmaralište „Goč“ nedavno dobilo saglasnost Rudarskog instituta za ispravnost skijaške infrastrukture, čime su ispunjeni svi uslovi neophodni za dobijanje dozvole za rad ski-lifta na takozvanoj maloj stazi.

- Obavili smo sva potrebna ispitivanja i dobili ateste, tako da sada očekujemo i zvaničnu dozvolu za rad malog ski-lifta. Ostaje nam da gledamo u nebo i nadamo se snegu i dužem zadržavanju snežnog pokrivača kako bismo predstojeće zime ponovo imali skijanje na Goču – ističe Ivan Milić, direktor Dečjeg odmarališta.

G.Šljivić (arhiva)

Osim skijaške infrastrukture, u sklopu pratećih sadržaja posetiocima će na raspolaganju biti i osvetljena tjubing staza, dugačka čak 92 metra, sa pokretnom trakom za lakši povratak nakon spusta na početnu stanicu.