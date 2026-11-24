KOMUNALNI otpad sa teritorije Smedereva mogao bi sutra da počne da se odvozi najverovatnije na regionalnu deponiju u Lapovo- ovo je najvažnija informacija sa današnje, prve konferencije za novinare od proglašenja vanredne situacije i komunalnog kolapsa zbog zatvaranja lokalne ilegalne deponije u Smederevu.

Foto: N. Živanović

Kako je novinare obavestio zamenik gradonačelnika Smedereva Vladimir Nešić, raspisana je javna nabavka po hitnom postupku za prihvat komunalnog otpada, i do kraja dana će se znati detalji oko izbora deponije.

- Predstoji potpisivanje ugovora, i očekujem da već u sredu ujutru počne odvoženje smeća - izjavio je zamenik gradonačelnika, Vladimir Nešić.

On je novinare podsetio na deceniju i po dugu istoriju napora lokalne vlasti da reši problem odlaganja komunalnog otpada, prihvatajući da odgovornosti snosi trenutna vlast.

Procena je da je u prethodnih desetak dana u gradu i selima lagerovano oko hiljadu tona komunalnog otpada koji nije imao gde da se odvozi.

Podsetimo, 12. novembra komunalna inspekcija zabranila je odlaganje otpada na nelegalnoj deponiji Jelen Do u Radincu, a ovo je dovedo do hapšenja gradonačelnice, direktora JKP „Zelenilo i groblja“ i načelnice Gradske uprave koji su u pritvoru.

Vanredna situacija poglašena 17. novembra.