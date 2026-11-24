SUTRA ODVOŽENJE OTPADA IZ SMEDEREVA? Gradska vlast najavila konačno rešenje komunalnog kolapsa
KOMUNALNI otpad sa teritorije Smedereva mogao bi sutra da počne da se odvozi najverovatnije na regionalnu deponiju u Lapovo- ovo je najvažnija informacija sa današnje, prve konferencije za novinare od proglašenja vanredne situacije i komunalnog kolapsa zbog zatvaranja lokalne ilegalne deponije u Smederevu.
Kako je novinare obavestio zamenik gradonačelnika Smedereva Vladimir Nešić, raspisana je javna nabavka po hitnom postupku za prihvat komunalnog otpada, i do kraja dana će se znati detalji oko izbora deponije.
- Predstoji potpisivanje ugovora, i očekujem da već u sredu ujutru počne odvoženje smeća - izjavio je zamenik gradonačelnika, Vladimir Nešić.
On je novinare podsetio na deceniju i po dugu istoriju napora lokalne vlasti da reši problem odlaganja komunalnog otpada, prihvatajući da odgovornosti snosi trenutna vlast.
Procena je da je u prethodnih desetak dana u gradu i selima lagerovano oko hiljadu tona komunalnog otpada koji nije imao gde da se odvozi.
Podsetimo, 12. novembra komunalna inspekcija zabranila je odlaganje otpada na nelegalnoj deponiji Jelen Do u Radincu, a ovo je dovedo do hapšenja gradonačelnice, direktora JKP „Zelenilo i groblja“ i načelnice Gradske uprave koji su u pritvoru.
Vanredna situacija poglašena 17. novembra.
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