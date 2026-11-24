SREDNjI vek, često nazvan mračni, skrajnuo je sa istorijske scene mnoge žene koje su ostavile traga u istoriji našeg naroda.

Foto: subotica.com

Njihove priče, sudbine žena od Evdokije do Proklete Jerine, Subotičanima je predstavila Aleksandra Mihajlović na predavanju „Znamenite žene srpskog srednjeg veka“, koje je organizovalo Kolo srpskih sestara.

Knjiga na osnovu koje je održano predavanje, rezultat je desetogodišnjeg istraživanja, tokom kojeg je proučavala domaće i strane istorijske izvore, kao i literaturu vizantologa. Na njenom nastanku učestvovalo je i pet stručnih redaktora.

-Ja sam deset godina proučavala šta su one nama sve ostavile - rekla je Mihajlović. - U delu knjige koji sam nazvala „Odjeci“ bavila sam se onim što se i danas može videti ili pročitati, od vezova i fresaka do pisama i zadužbina.

Subotičani su pomno pratili priču o Evdokiji, koja je sramno proterana sa dvora zbog preljube, Kosari, ćerki cara Samuila, koja je, prema predanju zabeleženom u Letopisu popa Dukljanina, sišla u tamnicu i tamo upoznala zarobljenog kneza Vladimira i zatražila od oca da joj dozvoli da se uda za njega, Oliveri Lazarević i Mari Branković koje su poslate na osmanski dvor kao zalog mira, Jeleni Balšić, Prokletoj Jerini i gradnji Smedereva...