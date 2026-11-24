AKCIJA U SURDULICI: Pozivaju se dobrovoljni davaoci krvi
Akcija doborovoljnog davanja krvi, koju organizuje Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Policijske uprave (PU) u Vranju, biće održana u prostorijama „Vlasinskih hidroelektrana“ u Surdulici.
Akcija je planirana za 25. novembra u periodu od 9 do 15 časova. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci najdragocenije tečnosti da se pridruže akciji koja se odvija pod sloganom „Spasi život, daj krv“.
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