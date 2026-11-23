ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
U UTORAK, 24. novembra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
U periodu od 8 do 14 sati, na području Požarevca struju neće imati trafo-oblast Dragovac 1, kao i Barič i Bikinje kod Golupca. Od 8.30 do 14, sa mreže će biti isključeni Usije i vikend-naselje Vinci, takođe kod Golupca. U opštini Kučevo, od 9 do 12 bez struje će ostati trafo-oblast Solidarnost, a od 9 do 14 zaseoci u Kaoni – Kamenica i Selište.
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