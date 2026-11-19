U GIMANSTIČKOJ sali Sokolskog doma u Novom Sadu, organizuju su besplatne radionice "U susret cirkusu" - gimnastika i savremeni cirkus, umetnost pokreta, veštine i izražavanja, koja će se održati u subotu, 28. novembra.

FOTO: Plakat

Radionica je namenjena deci uzrasta od sedam do 15 godina i osmišljena je kao prilika da kroz igru, vežbe i praktičan rad istraže zanimljivu vezu između gimnastike i savremenog cirkusa – dve discipline koje povezuju fizičku veštinu, tehniku, snagu, fleksibilnost, ravnotežu, koordinaciju, kreativnost i umetnost pokreta.

Učesnici će imati priliku da upoznaju i isprobaju različite cirkuske discipline: žongliranje, vazdušnu i partnersku akrobatiku. Svaki učesnik imaće priliku da prođe kroz četiri celine i upozna se sa različitim cirkuskim veštinama i tehnikama.

Učešće: Besplatno, uz obaveznu prijavu na office@sokolskidom.com

Radionicu organizuju Sokolski – kulturni centar „Sokolski dom“ i Sokolsko društvo „Vojvodina“, u saradnji sa Cirkusferom.