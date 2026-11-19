POČAST GLUMCU: U Požarevcu se obeležava 50 godina od smrti Milivoja Živanovića
U POŽAREVCU se večeras održava program povodom obeležavanja 50 godina od smrti slavnog glumca Milivoja Živanovića (1900-1976).
Program će početi u 19.45, polaganjem cveća na glumčev spomenik u Sunčanom parku, ispred ulaza u veliki hol Centra za kulturu.
Nakon toga prikazaće se dokumentarni film „Milivojevih 30 godina“ Novice Savića, a zatim sledi pozorišna predstava „Put velikana“.
Za sve posetioce navedeni program u Centru za kulturu biće besplatan.
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