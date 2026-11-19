ZBOG OBILNIH PADAVINA: Ekipe zrenjaninskog vodovoda non stop na terenu
ZBOG obilnih padavina prethodnih dana, ekipe komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" u Zrenjaninu, danonoćno su na terenu kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje kanalizacione mreže i odgušenje na atmosferskoj mreži, kao i prikupljanje zadržanih atmosferskih padavina sa javnih površina.
Grad Zrenjanin je inače jedan od retkih koji ima separativnu kanalizacionu mrežu, odnosno odvojenu atmosfersku i fekalnu kanalizacionu mrežu, koje Vodovod i kanalizacija redovno i planski održava.
- Atmosferska kanalizaciona mreža je koncipirana tako da može da primi veće količine atmosferskih voda, kako tokom samih padavina, tako i one koje se u slučaju obilnijih padavina zadrže na putnim i zelenim površinama, a koje sistem uvuče u mrežu tri do četiri sata nakon prestanka padavina, odnosno nakon što se oslobode kolektori mreže - naglašava mr Siniša Gajin iz zrenjaninskog Vodovoda, uz napomenu da postojanje atmosferske kanalizacione mreže i njena uloga naročito dolazi do izražaja u situacijama poput ovih, kada su kiše obilne, jer odvlači najveći deo atmosferskih voda i na taj način omogućava nesmetan rad fekalne kanalizacione mreže i sprečava njena zagušenja i izlivanja fekalnih otpadnih voda.
Prethodnih nekoliko dana i noći, na terenu u gradu su bila i specijalizovana vozila za odgušenja na obe kanalizacione mreže, koja se koriste i za uklanjanje atmosferskih padavina sa javnih površina.
- Pored obimnih padavina na zadržavanje vode na javnim površinama utiče i velika količina lišća koje voda povuče sa sobom u sistem, a što dovodi do zagušenja slivnih rešetki - dodao je mr Suniša Gajin, ističući da se otklanjanje zagušenja i eventualnih kvarova vrši na ključnim crpnim stanicama koje vrše prikupljanje atmosferskih i fekalnih otpadnih voda kako bi celokupni kanalizacioni sistem grada nesmetano funkcionisao, zatim u i oko zdravstvenih i školskih ustanova kao i drugim ustanovama od prioritetnog značaja, na ključnim saobraćajnicama, kao i na ulicama i mestima gde je došlo do najvećeg zadržavanja atmosferskih voda i gde su problemi u funkcionisanju kanalizacionih mreža najveći.
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