- Ideja je da se ova lepa tradicija održi, a kada porastu, stasaju i postanu svesni svog bitisanja, mališani će imati lepu uspomenu - naglasio je gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.

On je podsetio na još jednu lepu vest blisko povezanu sa Praznikom oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu, da se upravo ovih dana očekuje upotrebna dozvola za novi dečiji vrtić "Bajka" u Zrenjaninu.

- Baš lepa manifestacija, uživali smo u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, a ovo je lep gest grada Zrenjanina, koji svakako treba podržati - istakla je jedna od mladih majki, Slađana Olćan iz Botoša.