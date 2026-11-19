SREBRNJACI ZA ČETIRI BEBE ROĐENE NA DAN GRADA: Zrenjanin darivao četiri novorođene devojčice
BEBE rođene prošle godine na Praznik grada Zrenjanina, Milica, Jana, Milena i Viktorija dobile su, po lepoj tradiciji, srebrnjak na dar, poklon od grada.
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