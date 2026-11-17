TRAŽITE POSAO: Otvorene ove pozicije u jednoj firmi u Srbiji
TRAŽE se tesari, rukovaoci grejderom, asfalteri, bageristi, rkovaoci kombinovanom, rukovaoci utovarivačemgrađevinskom mašinom (kombinirkom), vozači kamiona.
Ukoliko tražite posao i obučeni ste za rad ovih poslova možete se prijaviti na broj telefona +381698500336.
Naime, u toku je potraga za iskusnim radnicima različitih profila, a kandidatima se nude dobri uslovi rada, a sve u okviru građevinskog sektora.
Za sve koji imaju iskustva u građevinarstvu i žele da pronađu posao u Srbiji, otvorena je prilika za zaposlenje na više različitih pozicija.
Potrebni su kvalifikovani i odgovorni radnici sa prethodnim iskustvom, spremni da svoje znanje i veštine primene na građevinskim projektima.
Za sve navedene pozicije neophodno je prethodno radno iskustvo. Poslodavac, odnosno AM Constructions traži radnike koji poznaju posao i mogu da odgovore na zahteve rada na gradilištu.
Kandidatima se nude dobri uslovi rada, a dodatne informacije o zaposlenju mogu dobiti direktnim kontaktiranjem poslodavca.
Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu se informisati o mogućnostima zaposlenja pozivanjem broja telefona:
Dakle, ukoliko imate iskustvo u građevinarstvu i tražite posao, ovo može biti prilika da pronađete novo radno angažovanje.
Za više informacija o otvorenim radnim mestima i uslovima zaposlenja pozovite navedeni broj telefona.
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