TRAŽE se tesari, rukovaoci grejderom, asfalteri, bageristi, rkovaoci kombinovanom, rukovaoci utovarivačemgrađevinskom mašinom (kombinirkom), vozači kamiona.

Foto: Peter Glass/Alamy/Profimedia

Ukoliko tražite posao i obučeni ste za rad ovih poslova možete se prijaviti na broj telefona +381698500336.

Naime, u toku je potraga za iskusnim radnicima različitih profila, a kandidatima se nude dobri uslovi rada, a sve u okviru građevinskog sektora.

Za sve koji imaju iskustva u građevinarstvu i žele da pronađu posao u Srbiji, otvorena je prilika za zaposlenje na više različitih pozicija.

Potrebni su kvalifikovani i odgovorni radnici sa prethodnim iskustvom, spremni da svoje znanje i veštine primene na građevinskim projektima.

Za sve navedene pozicije neophodno je prethodno radno iskustvo. Poslodavac, odnosno AM Constructions traži radnike koji poznaju posao i mogu da odgovore na zahteve rada na gradilištu.

Kandidatima se nude dobri uslovi rada, a dodatne informacije o zaposlenju mogu dobiti direktnim kontaktiranjem poslodavca.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu se informisati o mogućnostima zaposlenja pozivanjem broja telefona:

Dakle, ukoliko imate iskustvo u građevinarstvu i tražite posao, ovo može biti prilika da pronađete novo radno angažovanje.

Za više informacija o otvorenim radnim mestima i uslovima zaposlenja pozovite navedeni broj telefona.