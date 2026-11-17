UDES NA BRZOM PUTU KOD LEŠNICE: Sleteli kod kružnog toka
Automobil BH tablica sleteo je, sinoć, sa brzog puta Loznica Šabac, kod Lešnice.
Automobil je od siline udara probio zaštitnu ogradu, kod kružnog toka. Smrskan je potpuna gornji deo vozila. Srećom vozač i suvozač nisu povređeni. Učinjena je samo materijalna šteta.
Policija utvrđuje uzrok sletanja na delu puta, koji je, sa svih strana, dobro osvetljen.
Ovakvi slučajevi su, međitim, česti jer vozači ne smanje brzinu kod kružnih tokova, koji su isključenja i uključenja na put.
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