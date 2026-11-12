KO ĆE NA ČELO UŽICA: Većina predlaže gradonačelnika

Nakon ostavke gradonačelnice Užica dr Jelene Raković Radivojević (SNS), Skupština grada će novo rukovodstvo birati 20. novembra. Na dnevnom redu naći će se i izbor novog zamenika gradonačelnika i Gradskog veća.

N. Janković

Za sada nije poznato ko će iz redova odborničke većine okupljene oko SNS biti predložen za najvažniju gradsku funkciju.

Ukoliko se vladajuća većina pokaže stabilnom, glasanjem će biti razrešena politička kriza nakon ostavke gradonačelnice i prestanka mandata Gradskog veća.

Ukoliko se ne izabere novo gradsko rukovodstvo, Skupština grada se raspušta, uvodi se privremena uprava, a zatim se raspisuju vanredni lokalni izbori.