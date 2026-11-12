Srbija

OD 1. JANUARA U BAJINOJ BAŠTI: Grejanje skuplje za 10 odsto

Никола Јанковић
Nikola Janković

12. 11. 2026. u 10:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Opštinsko veće Bajine Bašte donelo je na svojoj poslednjoj sednici odluku o povećanju cene grejanja za 10 odsto, a novi cenovnik će biti primenjivan od 1. januara. Ubuduće će domaćinstva plaćati 148 dinara po kvadratnom metru, uz dodatnih 10 odsto PDV, dok će cena za privredu iznositi 220 dinara.

ОД 1. ЈАНУАРА У БАЈИНОЈ БАШТИ: Грејање скупље за 10 одсто

N. Janković

Cena grejanja nije menjana od 2022. godine, rečeno je u Javnom preduzeću “BB Term“, a poskupljenje je neophodno kako bi se nastavilo redovno poslovanje i izbegli ozbiljniji finansijski problemi.

- Najveći deo poskupljenja odnosiće se na javna preduzeća i ustanove, dok će građani i privreda osetiti manje povećanje. Opština će na taj način, kroz budžete javnih preduzeća i ustanova, nastojati da pomogne „BB Termu“ i obezbedi stabilnije poslovanje - kaže Siniša Spasojević, pomoćnik predsednika opštine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge