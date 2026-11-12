OD 1. JANUARA U BAJINOJ BAŠTI: Grejanje skuplje za 10 odsto

Opštinsko veće Bajine Bašte donelo je na svojoj poslednjoj sednici odluku o povećanju cene grejanja za 10 odsto, a novi cenovnik će biti primenjivan od 1. januara. Ubuduće će domaćinstva plaćati 148 dinara po kvadratnom metru, uz dodatnih 10 odsto PDV, dok će cena za privredu iznositi 220 dinara.

N. Janković

Cena grejanja nije menjana od 2022. godine, rečeno je u Javnom preduzeću “BB Term“, a poskupljenje je neophodno kako bi se nastavilo redovno poslovanje i izbegli ozbiljniji finansijski problemi.

- Najveći deo poskupljenja odnosiće se na javna preduzeća i ustanove, dok će građani i privreda osetiti manje povećanje. Opština će na taj način, kroz budžete javnih preduzeća i ustanova, nastojati da pomogne „BB Termu“ i obezbedi stabilnije poslovanje - kaže Siniša Spasojević, pomoćnik predsednika opštine.