Srbija

POREZ NA IMOVINU: Požarevačka poreska administracija radiće i u subotu

Dušanka Novković

05. 11. 2026. u 09:56

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LOKALNA poreska administracija u Požarevcu radiće i naredne subote, u periodu od 8 do 12 sati.

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ: Пожаревачка пореска администрација радиће и у суботу

D.N.

Ovakva odluka doneta je jer je 14. novembar rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2026. godinu. Iz Gradske uprave pozivaju građane da svoje obaveze izmire na vreme i na taj način izbegnu obračun zakonske zatezne kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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