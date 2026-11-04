RADOVI NA PUTU OD VUČJA DO GORINE: Obnavlja se deonica duga oko 3,5 kilometara

PUTNI pravac Vučje – Brza – Gorina, u dužini nešto većoj od 3,5 kilometara, biće u potpunosti obnovljen, a ukupna vrednost tih radova iznosi oko 68,7 miliona dinara.

Grad Leskovac

Ovi radovi, osim unapređenja stanja putne infrastrukture, stvaraju i uslove za bezbednije odvijanje saobraćaja. Finansiraju se sredstvima državnog budžeta, a investiciona prava, po osnovu prenosa sa lokalne samouprave, vrši JP „Putevi Srbije“.

Na oko tri kilometra kolovoz se profiliše glodalicom za asfalt, dok se na ostatku puta skida kamena kocka. Nakon toga ceo potez nasipa se drobljenim kamenom agregatom, a potom i asfaltira u dva sloja, ukupne debljine 13 centimetara.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.