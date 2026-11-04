Srbija

POZIV DAVAOCIMA: Sutra akcija davanja krvi u Kostolcu

Dušanka Novković

04. 11. 2026. u 11:00

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U ČETVRTAK 5. novembra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Kostolcu, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: Сутра акција давања крви у Костолцу

D.N.

Akcija se održava u Tehničkoj školi sa domom učenika „Nikola Tesla“, u periodu od 11 do 16 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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