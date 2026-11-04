Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Golupcu

Dušanka Novković

04. 11. 2026. u 10:58

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U ČETVRTAK 5. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Golubac ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Пожаревцу и Голупцу

D.N.

U periodu od 8 do 14 sati, u Požarevcu struju neće imati trafo-oblast „Broj 3“, a u Golupcu, od 8.30 do 13.30, potrošači u Ulici Laze Lazarevića. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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