KAZNA 5.000 DINARA: Kraljevčani vode bitku sa parkiranjem na zelenim površinama

​Za parkiranje na zelenim i parkovskim površinama u Kraljevu nesavesni vozači rizikuju novčanu kaznu od 5.000 dinara, ali uprkos brojnim upozorenjima pojedini građani i dalje automobile ostavljaju na travnjacima i drugim javnim površinama, pravdajući se nedostatkom parking-mesta.

G.Šljivić

- Komunalna milicija postupa po prijavama građana, ali i na osnovu neposrednog uočavanja prekršaja. Posebnu pažnju posvećujemo površinama važnim za funkcionisanje gradskih službi i očuvanje zelenila – kaže Jasmina Zlatić, načelnica Komunalne milicije.

Prema raspoloživim podacima, na teritoriji Kraljeva registrovano je oko 40.000 vozila, dok grad ima svega 1.173 registrovana parking-mesta, od kojih je 18 namenjeno osobama sa invaliditetom. Ipak, nedostatak parkinga ne opravdava uništavanje zelenih površina na kojima su zaustavljanje i parkiranje zabranjeni i Odlukom o komunalnom uređenju grada.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.