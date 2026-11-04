Srbija

NOVOSAĐANI PRIPREMITE ZALIHE: Ceo Begeč bez vode u četvrtak, 5. novembra

Ljiljana Preradović

04. 11. 2026. u 09:41

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NASELjE Begeč će u četvrtak, 5. novembra biti bez vode zbog planiranih radova. Vode neće biti od 10 do 13 sati.

НОВОСАЂАНИ ПРИПРЕМИТЕ ЗАЛИХЕ: Цео Бегеч без воде у четвртак, 5. новембра

Foto: Novosti

U  novosadskom JKP "Vodovod i kanalizacija" navode da postoji mogućnost da u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže bude produžena.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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