DANAS BEZ STRUJE ČAČAK, MILANOVAC I BAJINA BAŠTA: Ovo je spisak mesta, koja ostaju bez električne energije i do 8 sati
ZBOG planiranih radova na elektromreži, delovi Moravičkog i Zlatiborskog okruga danas, u sredu 4. novembra, ostaju bez električne energije. Prema najavi Elektrodistribucije Srbije, isključenja su planirana u Čačku, Gornjem Milanovcu i Bajinoj Bašti.
U Čačku će od 8 do 16 časova bez struje biti potrošači u ulici Dragana Vranića, od Banjalučke do ulice Vojvode Stepe.
U Gornjem Milanovcu isključenja će trajati od 9 do 16 časova, a bez napona će ostati Nakučani, Šilopaj, Kriva Reka, Davidovica, Cerova i Mutanj.
Na teritoriji Zlatiborskog okruga, u Bajinoj Bašti, od 8.30 do 15 časova bez struje će biti naselje Pilica, i to na niskonaponskom izvodu za školu i autobuski prevoz.
Iz Elektrodistribucije podsećaju da, u slučaju ranijeg završetka radova, struja može biti vraćena pre planiranog vremena, dok se pri lošim vremenskim uslovima radovi mogu odložiti.
(Blic)
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