DANAS BEZ STRUJE ČAČAK, MILANOVAC I BAJINA BAŠTA: Ovo je spisak mesta, koja ostaju bez električne energije i do 8 sati

ZBOG planiranih radova na elektromreži, delovi Moravičkog i Zlatiborskog okruga danas, u sredu 4. novembra, ostaju bez električne energije. Prema najavi Elektrodistribucije Srbije, isključenja su planirana u Čačku, Gornjem Milanovcu i Bajinoj Bašti.

Foto: Pierluigi Palazzi/Alamy/Profimedia

U Čačku će od 8 do 16 časova bez struje biti potrošači u ulici Dragana Vranića, od Banjalučke do ulice Vojvode Stepe.

U Gornjem Milanovcu isključenja će trajati od 9 do 16 časova, a bez napona će ostati Nakučani, Šilopaj, Kriva Reka, Davidovica, Cerova i Mutanj.

Na teritoriji Zlatiborskog okruga, u Bajinoj Bašti, od 8.30 do 15 časova bez struje će biti naselje Pilica, i to na niskonaponskom izvodu za školu i autobuski prevoz.

Iz Elektrodistribucije podsećaju da, u slučaju ranijeg završetka radova, struja može biti vraćena pre planiranog vremena, dok se pri lošim vremenskim uslovima radovi mogu odložiti.

(Blic)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.