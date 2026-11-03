OBNOVA GRADSKOG PARKA U POŽAREVCU: Radovi prve faze ugovoreni za 147 miliona dinara

PLATE zaposlenih na Radio-televiziji Srbije već godinama privlače pažnju javnosti, posebno kada se govori o primanjima poznatih voditelja, urednika i rukovodilaca javnog servisa. Javno dostupni finansijski izveštaj RTS-a otkrivaju koliko je ova medijska kuća izdvajala za zarade svojih zaposlenih, kolika je bila prosečna plata, ali i koje su dodatne naknade i beneficije predviđene. Pojedini podaci iz prethodnih godina otkrivaju i koliko su iznosile nagrade na platu, kao i primanja generalnog direktora javnog servisa.