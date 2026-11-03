Srbija

OBNOVA GRADSKOG PARKA U POŽAREVCU: Radovi prve faze ugovoreni za 147 miliona dinara

Dušanka Novković

03. 11. 2026. u 10:20

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JKP „Komunalne službe“, u postupku javne nabavke, izabralo je grupu izvođača radova za prvu fazu obnove gradskog u Požarevca, koja će koštati 147.351.384 dinara.

ОБНОВА ГРАДСКОГ ПАРКА У ПОЖАРЕВЦУ: Радови прве фазе уговорени за 147 милиона динара

D.N.

Reč je o parku koji se nalazi u samom centru grada, ispred zgrade iz 1889. godine, poznate kao Načelstvo, izgrađenom po modelu francuskih klasičnih parkova. Prva faza odnosi se na prostor unutar samog parka, a druga će obuhvatiti prilaznu saobraćajnicu, parking i ostale površine koje se nalaze između zgrade Načelstvo i zelene pijace „Krug“.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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