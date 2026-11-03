Srbija

BORAVIŠNA TAKSA 120 DINARA? Predlog Gradskog veća Kraljeva na javnoj raspravi

Goran Ćirović

03. 11. 2026. u 10:07

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Ukoliko bude prihvćen Nacrt odluke Gradskog veća, boravišna taksa za boravak u ugostiteljskim objektima na teritoriji Kraljeva iznosiće 120 dinara dnevno.

БОРАВИШНА ТАКСА 120 ДИНАРА? Предлог Градског већа Краљева на јавној расправи

G.Šljivić

O ovom predlogu građani, udruženja, stručna i ostala javnost moći će da se izjasne tokom javne rasprave. Zainteresovani učesnici mogu da dostave primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za privredu i finansije u pisanoj formi ili elektronskom poštom na mejl adresu privreda_i_finansije@kraljevo.org, koristeći poseban obrazac.

Rok za dostavljanje primedbi i predloga je 9. novembar, a istog dana, sa početkom u 9 sati, u Svečanoj sali Gradske uprave, biće održana i javna sednica.

 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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