SANACIJA PODRUMA DOMA ZDRAVLJA U KIKINDI: Novac za adaptaciju obezbeđen na konkursu
ZAHVALjUJUĆI donaciji od 19 miliona dinara, koliko je kikindski Dom zdravlja dobio na konkursu NIS-ovog programa „Zajednici zajedno“, biće adaptirane podrumskih prostorija u zgradi, u Ulici kralja Petra prvog.
U ovom objektu nalaze se Prva zdravstvena stanica, Hitna medicinska služba i apoteka. Projektom je predviđena obnova oko 200 metara kvadratnih podruma, a radovi podrazumevaju sanaciju podova i zidova, zamenu stolarije i ugradnju novog elektro-energetskog sistema.
- Biće rekonstruisana sala za sastanke, vešernica i prostorija za peglanje i kancelarija za sindikat. U suterenu je i kancelarija načelnika Hitne službe i magacin te službe – objasnila je dr Biuljana Marković, direktorka Doma zdravlja.
Svi radovi izvodiće se tako da se očuva autentičan izgled zgrade, poznate kao vila Rizenfelder, izgrađene početkom 20. veka i koja ja zaštićeno kulturno dobro. Pomenuta kompanija je i ranije, po istom konkursu, donirala značajna sredstva ovom Dom zdravlja.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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