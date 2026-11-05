SANACIJA PODRUMA DOMA ZDRAVLJA U KIKINDI: Novac za adaptaciju obezbeđen na konkursu

ZAHVALjUJUĆI donaciji od 19 miliona dinara, koliko je kikindski Dom zdravlja dobio na konkursu NIS-ovog programa „Zajednici zajedno“, biće adaptirane podrumskih prostorija u zgradi, u Ulici kralja Petra prvog.

Foto: R. Šegrt

U ovom objektu nalaze se Prva zdravstvena stanica, Hitna medicinska služba i apoteka. Projektom je predviđena obnova oko 200 metara kvadratnih podruma, a radovi podrazumevaju sanaciju podova i zidova, zamenu stolarije i ugradnju novog elektro-energetskog sistema.

- Biće rekonstruisana sala za sastanke, vešernica i prostorija za peglanje i kancelarija za sindikat. U suterenu je i kancelarija načelnika Hitne službe i magacin te službe – objasnila je dr Biuljana Marković, direktorka Doma zdravlja.

Svi radovi izvodiće se tako da se očuva autentičan izgled zgrade, poznate kao vila Rizenfelder, izgrađene početkom 20. veka i koja ja zaštićeno kulturno dobro. Pomenuta kompanija je i ranije, po istom konkursu, donirala značajna sredstva ovom Dom zdravlja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.