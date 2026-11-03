ISPOD RUŠEVINA ZAUVEK OSTALI NATALIJA I SINIŠA: Sećanje na noć 2010. godine, kada je u zemljotresu u kraljevačkom kraju povređeno 200 ljudi

PRE 16 godina, 3. novembra 2010. zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihterovoj skali, kakav se ne pamti u kraljevačkom kraju, sa epicentrom u obližnjem selu Vitanovac, tačno u 01.56 pogodio je usnulo Kraljevo i okolinu.

G.Šljivić

Uz dvoje sredovečnih Stašića, Nataliju i Sinišu, koji su zauvek ostali ispod zidina srušene porodične kuće u prigradskom naselju Grdica, pod ruševinama je bilo još bezmalo 200 teže ili lakše povređenih Kraljevčana.

Za samo tridesetak sekundi koje su te noći trajale kao čitava večnost, zemljotres je gotovo razorio pojedine delove gradskog jezgra, ponajviše naselja – Gradsku koloniju, Sijaće Polje, Jarčujak i Grdicu u kojima su stradale cele ulice, ali i obližnja sela, posebno Sirču, Šumarice, Vitanovac, Stubal, Vitkovac…

G.Šljivić

Spisak teško oštećenih porodičnih, individualnih, javnih, zdravstvenih, obrazovnih, verskih, kulturnih i drugih objekata svakog momenta postajao je sve duži i činilo se da mu nema kraja.

G.Šljivić

Uz nove, povremene, blaže potrese koje su seizmološki stručnjaci pojašnjavali kao smirivanje tla, u zemljotresu je stradala zgrada Zavoda za javno zdravlje, oštećeno je pozorište, popucali su zidovi Opšte bolnice, poplavljeno je porodilište, kuće u Sirči potpuno su se urušile, a zgrade u Gradskoj koloniji sagrađene posle Drugog svetskog rata nisu više bile bezbedne za stanovanje.

G.Šljivić

- Dok nije završena konstruktivna sanacija zgrade i renoviranje stana u kojem se srušio pregradni zid, morali smo da se iselimo i šest meseci plaćamo kiriju u iznajmljenom smeštaju. Najteže je bilo živeti sa neizvesnošću i razmišljati šta bi se dogodilo ako bi usledio snažniji potres – prisećaju se stanvnici ovog naselja.

G.Šljivić

Iako je otklanjanje posledica mnogima izgledalo kao nemoguća misija, najveći deo sanacije odrađen je za 11 meseci. Uz pomoć donatora i ponajviše države, umesto potpuno porušenih sagrađene su 462 nove, montažne kuće, dok je ukupno popravljeno 13.000 porodičnih kuća. Konstruktivno su sanirane 32 stambene zgrade i novčano je potpomognuta popravka oko 8.500 oštećenih stanova.

G.Šljivić

(NE)DOVOLjNA POMOĆ

NOVČANU pomoć od oko tri milijarde dinara za izgradnju novih domova i sanaciju oštećenih kuća, stanova i zgrada, u različitim iznosima i na osnovu procene štete stručnih komisija, ukupno je dobilo oko 80.000 Kraljevčana. Najviše je bilo treće kategorije oštećenja za koju je sledovalo 20.000 dinara. To, međutim, nije bilo dovoljno ni da se podmiri krečenje u stanovima sa ovim stepenom oštećenja, tako da su troškove sanacije snosili sami stanari.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.