Srbija

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NOVOSAĐANE: Od 31. oktobra račune "Informatike" uplaćivati na novi broj

Ljiljana Preradović

02. 11. 2026. u 09:56

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NOVOSADSKO JKP "Informatika" obaveštava korisnike da se uplate za stambeno-komunalne usluge ovog preduzeća, ne obavljajju više na račun u ALTA banci, koji je ugašen.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НОВОСАЂАНЕ: Од 31. октобра рачуне Информатике уплаћивати на нови број

FOTO: Novosti

Iz ovog preduzeća mole građane da uplate od 31. oktobra  obavljaju na broj računa 105-999-39.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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