VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NOVOSAĐANE: Od 31. oktobra račune "Informatike" uplaćivati na novi broj

JAVNOST već duže vreme sa velikim interesovanjem prati relacije između dve snaje porodice Đoković, Saške i Jelene. Nakon što je u martu 2023. godine na svet donela sina, Saška se ekspresno, za svega tri nedelje, vratila poslu i javnim nastupima. Govoreći o novoj životnoj ulozi, ona je otvoreno odgovorila i na pitanje da li usvaja Jelenine roditeljske savete.