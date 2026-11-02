VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NOVOSAĐANE: Od 31. oktobra račune "Informatike" uplaćivati na novi broj
NOVOSADSKO JKP "Informatika" obaveštava korisnike da se uplate za stambeno-komunalne usluge ovog preduzeća, ne obavljajju više na račun u ALTA banci, koji je ugašen.
Iz ovog preduzeća mole građane da uplate od 31. oktobra obavljaju na broj računa 105-999-39.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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