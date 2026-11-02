Srbija

MOLBA MUZEJA GRAĐANIMA GOLUPCA: Potrebni eksponati za postavku „Šetnja kroz istoriju“

Dušanka Novković

02. 11. 2026. u 09:36

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MUZEJ Golubac, uz podršku Ministarstva kulture, realizuje projekat proširenja stalne postavke „Šetnja kroz istoriju Golupca“ novim eksponatima i trodimenzionalnim prikazom izgleda stanovnika ovog prostora od praistorije do danas.

МОЛБА МУЗЕЈА ГРАЂАНИМА ГОЛУПЦА: Потребни експонати за поставку „Шетња кроз историју“

D.N.

U njegovoj realizaciji mogu da učestvuju i sami građani, zbog čega im je iz Muzeja upućena molba da privremeno ustupe ili poklone delove tradicionalne odeće i pokućstva, dokumente i fotografije. Građani koji poklone svoje predmete dobiće potvrdu o poklonu, a uz svaki predmet biće zabeleženo ime darodavca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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