Srbija

UPOZORENJE VOJSKE SRBIJE: Vojne vežbe na poligonu „Peskovi“

Dušanka Novković

02. 11. 2026. u 09:27

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JEDINICE Vojske Srbije izvodiće gađanje iz pešadijskog naoružanja na vojnom poligonu “Peskovi“ u ataru sela Kusiće, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. i 26. novembra.

УПОЗОРЕЊЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ: Војне вежбе на полигону „Пескови“

D.N.

U tim danima u blizini poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega. Poligonsko-strelišni prostor biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: “Ne idi dalje – gađa se!“ i obezbeđen stražarima. Zabranjeno je i svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih projektila i njihovih delova, jer to može biti opasno po život. Vojska Srbije saopštava da neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji budu nastali usled nepoštovanja navedenih zabrana.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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