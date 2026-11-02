ORTOPAN POČEO SA RADOM: Dom zdravlja u Plandištu značajno unapredio stomatološku službu
DOM zdravlja „1. oktobar“ iz Plandišta u kontinuitetu unapređuje svoj rad i nivo zdravstvenih usluga koje pruža svojim sugrađanima, pa je, tako, nedavno u tu ustanovu stigao novi digitalni ortopan.
Ovaj dijagnostički aparat kupljen je sredstvima dobijenim na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i predstavlja značajan iskorak u radu stomatološke službe.
-Digitalni ortopan se koristi za snimanje zuba i rano dijagnostikovanje stomatoloških problema na zubima. Počeo je sa radom 19. oktobra. Njegovom kupovinom značajno smo unapredili sistem primarne zdravstvene zaštite i ubrzali rešavanje stomatoloških problema naših pacijenata – rekao je dr Nebojša Drljević, direktor plandištanskog Doma zdravlja, koji se zahvalio Pokrajinskom sekretarijatu i lokalnoj samoupravo na podršci prilikom nabavke tog aparata.
Instaliranjem ortopana u tamošnjoj stomatološkoj ambulanti, stanovnici te male južnobanatske opštine više ne moraju da putuju u susedni Vršac, da bi u tamošnjim privatnim ordinacijama snimali zube. Sada tu zdravstvenu uslugu mogu da obave u svom mestu, bez dodatnih putnih troškova. Time se, ujedno, i ubrzava lečenje njihove vilice, a u pojedinim slučajevima i priprema pred neku složenu operaciju.
-Dijagnostika je sada podignuta na znatno viši nivo, a radom ovog aparata smanjićemo i redove čekanja. Zadovoljni smo što smo u mogućnosti da našim sugrađanima pružimo potpuno novu uslugu – dodao je dr Drljević.
On je podsetio da je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo Dom zdravlja „1. oktobar“ do sada dobio dva saniteta za potrebe opšte medicine, zatim specijalizovano vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu, kao i vozilo za potrebe kućne nege pacijenata. Tu su i ultrazvučni aparat, EKG aparati, stomatološke stolice, rendgen aparati, ginekološka stolica i defibrilator.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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