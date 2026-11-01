Srbija

NADAHNUĆE U CRTEŽU: U galeriji KC „Ribnica“ otvorena izložba „Vatra. Sneg. Vetrovi.”

Goran Ćirović

01. 11. 2026. u 10:23

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U galeriji Kulturnog centra u Ribnici otvorena je izložba slika „Vatra. Sneg. Vetrovi.”, umetnice Kristine Pirković.

НАДАХНУЋЕ У ЦРТЕЖУ: У галерији КЦ „Рибница“ отворена изложба „Ватра. Снег. Ветрови.”

KC Ribnica

Otvarajući izložbu, Ana Zečević, urednica Redakcije za likovnu umetnost, istakla je da je reč o izuzetnoj umetnici mlađe generacije i jednoj od najistaknutijih predstavnica savremene domaće likovne scene.

KC Ribnica

 

Govoreći o svom stvaralaštvu, Kristina Pirković je naglasila da crtež predstavlja temelj njenog umetničkog izraza, dok je istraživanje kombinovanih tehnika postepeno dovelo i do slika rađenih u tehnici ulje na platnu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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