NADAHNUĆE U CRTEŽU: U galeriji KC „Ribnica“ otvorena izložba „Vatra. Sneg. Vetrovi.”

U galeriji Kulturnog centra u Ribnici otvorena je izložba slika „Vatra. Sneg. Vetrovi.”, umetnice Kristine Pirković.

KC Ribnica

Otvarajući izložbu, Ana Zečević, urednica Redakcije za likovnu umetnost, istakla je da je reč o izuzetnoj umetnici mlađe generacije i jednoj od najistaknutijih predstavnica savremene domaće likovne scene.

KC Ribnica

Govoreći o svom stvaralaštvu, Kristina Pirković je naglasila da crtež predstavlja temelj njenog umetničkog izraza, dok je istraživanje kombinovanih tehnika postepeno dovelo i do slika rađenih u tehnici ulje na platnu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.