NAJAVLJENO 400 UČESNIKA: Vrnjačka Banja domaćin Svetskog prvenstva za veterane u šahu
Jedan od najznačajnijih međunarodnih šahovskih događaja ove jeseni biće održan u Vrnjačkoj Banji, koja će od 2. do 15. novembra biti domaćin FIDE Svetskog prvenstva u šahu za veterane.
Za šampionske titule, kako je najvljeno, nadmetaće se 400 šahista iz 67 nacionalnih federacija sa svih kontinenata, što predstavlja veliko priznanje za Vrnjačku Banju i srpski šah, ali i značajnu priliku za promociju Srbije na međunarodnoj sportskoj sceni.
Svečano otvaranje šampionata zakazano je za utorak, u Kristalnoj sali hotela „Cepter“, gde će biti označen početak nadmetanja iskusnih šahovskih majstora za svetska odličja.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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