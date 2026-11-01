Srbija

NAJAVLJENO 400 UČESNIKA: Vrnjačka Banja domaćin Svetskog prvenstva za veterane u šahu

Goran Ćirović

01. 11. 2026. u 10:16

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Jedan od najznačajnijih međunarodnih šahovskih događaja ove jeseni biće održan u Vrnjačkoj Banji, koja će od 2. do 15. novembra biti domaćin FIDE Svetskog prvenstva u šahu za veterane.

НАЈАВЉЕНО 400 УЧЕСНИКА: Врњачка Бања домаћин Светског првенства за ветеране у шаху

G.Šljivić

Za šampionske titule, kako je najvljeno, nadmetaće se 400 šahista iz 67 nacionalnih federacija sa svih kontinenata, što predstavlja veliko priznanje za Vrnjačku Banju i srpski šah, ali i značajnu priliku za promociju Srbije na međunarodnoj sportskoj sceni.

Svečano otvaranje šampionata zakazano je za utorak, u Kristalnoj sali hotela „Cepter“, gde će biti označen početak nadmetanja iskusnih šahovskih majstora za svetska odličja.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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