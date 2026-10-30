STARI EPARHIJSKI DVOR: Dobijena lokacijska dozvola, sledi izrada projekta obnove

STARI eparhijski dvor u Požarevcu, nekadašnja Komanda garnizona, dobio je lokacijske uslove za rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju.

D. Novković

Lokacijske uslove izdalo je gradsko Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove i sada treba da usledi izrada projekta za dobijanje građevinske dozvole.

Ova zgrada zidana je tridesetih godina prošlog veka za potrebe crkve, ali su je u Drugom svetskom ratu koristili Nemci, a po oslobođenju tu se uselila vojska. U posed Braničevske eparhije vraćena je 2022, u postupku restitucije, kroz proces razmene nekretnina.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.