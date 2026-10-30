Srbija

OBNAVLJAJU SEDAM ZGRADA: Za održavanje stambenih objekata Kraljevčani izdvojili 30 miliona dinara

Goran Ćirović

30. 10. 2026. u 10:21

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Kraljevčani su među prvima u Srbiji započeli da iz gradskog budžeta izdvajaju sredstva za sufinansiranje investicionog održavanja stambenih zgrada, a ove godine za tu namenu predviđeno je 30 milona dinara sa PDV.

ОБНАВЉАЈУ СЕДАМ ЗГРАДА: За одржавање стамбених објеката Краљевчани издвојили 30 милиона динара

G.Šljivić

Na ovogodišnji javni poziv prijavile su se 23 stambene zajednice, dok je konačna rešenja za sufinansiranje radova dobilo njih sedam. U zavisnosti od vrste, kao i vrednosti projekta, grad učestvuje u finansiranju od 30 do 70 odsto ukupne vrednosti investicije.

G.Šljivić

 


– U tri zgrade sufinansira se energetska sanacija fasada, u jednoj investiciono održavanje fasade, u dve sanacija krovova i u jdnoj zgradi zamena pumpe za vodu. Ovim programom stambenim zajednicama olakšava se finansiranje neophodnih radova, unapređuju se uslovi stanovanja i produžava vek trajanja zgrada, uz poseban akcenat na energetsku efikasnost i bezbednost stanara – kaže Saša Kontić, direktor JP „Gradsko stambeno“ u Kraljevu, dodajući da je rok za završetak radova 15. novembar.

G.Šljivić

Saša Kontić, direktor JP "Gradsko stambeno" u Kraljevu

Ovo preduzeće je, prema njegovim rečima, od 2019. do 2025. godine obavljalo stručno-tehnički nadzor nad radovima na ukupno 114 stambenih i stambeno-poslovnih zgrada za šta je iz gradskog budžeta ukupno izdvojeno oko 120 miliona dinara.
 

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