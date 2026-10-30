OBNAVLJAJU SEDAM ZGRADA: Za održavanje stambenih objekata Kraljevčani izdvojili 30 miliona dinara

Kraljevčani su među prvima u Srbiji započeli da iz gradskog budžeta izdvajaju sredstva za sufinansiranje investicionog održavanja stambenih zgrada, a ove godine za tu namenu predviđeno je 30 milona dinara sa PDV.

G.Šljivić

Na ovogodišnji javni poziv prijavile su se 23 stambene zajednice, dok je konačna rešenja za sufinansiranje radova dobilo njih sedam. U zavisnosti od vrste, kao i vrednosti projekta, grad učestvuje u finansiranju od 30 do 70 odsto ukupne vrednosti investicije.

G.Šljivić





G.Šljivić Saša Kontić, direktor JP "Gradsko stambeno" u Kraljevu

– U tri zgrade sufinansira se energetska sanacija fasada, u jednoj investiciono održavanje fasade, u dve sanacija krovova i u jdnoj zgradi zamena pumpe za vodu. Ovim programom stambenim zajednicama olakšava se finansiranje neophodnih radova, unapređuju se uslovi stanovanja i produžava vek trajanja zgrada, uz poseban akcenat na energetsku efikasnost i bezbednost stanara – kaže Saša Kontić, direktor JP „Gradsko stambeno“ u Kraljevu, dodajući da je rok za završetak radova 15. novembar.

Ovo preduzeće je, prema njegovim rečima, od 2019. do 2025. godine obavljalo stručno-tehnički nadzor nad radovima na ukupno 114 stambenih i stambeno-poslovnih zgrada za šta je iz gradskog budžeta ukupno izdvojeno oko 120 miliona dinara.

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