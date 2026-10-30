Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

30. 10. 2026. u 10:21

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U SUBOTU, 31. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U periodu od 8 do 16 sati, u opštini Golubac struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice i Ključ. Od 8 do 15, u opštini Petrovac na Mlavi sa mreže će biti isključeni zaseoci u Melnici: Dražilonje, Gršljana i Crveni Breg, kao i Vitovnica, Melnica, Kladurovo, Kladurovo, Velika Pretrža i Brezovica.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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