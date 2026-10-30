ĐACI IZ NOVOG SADA UGOSTIĆE VRŠNJAKE SA KOSOVA I METOHIJE: Projekat "Srcem za mladi osmeh" od 4. do 8. novembra
UDRUŽENjE građana "Novi Sad", po četvrti put organizuje projekat "Srcem za mlad osmeh", a novosadski đaci će od 4. do 8. novembra, ugostiti vršnjake sa Kosova i Metohije.
Cilj ovog projekta je, kako navode organizatori , da kroz druženje i međusobno upoznavanje i zajedničke aktivnosti, poveže mlade iz Novog Sada sa njihovim vršnjacima sa Kosova i Metohije i podstakne razvijanje prijateljstava i pokaže koliko su pažnja,
- Projekat „Srcem za mladi osmeh“ nastao je iz želje da mladima sa Kosova i
komunikacija najbolji način da se grade mostovi među ljudima, ruše
predrasude i razvijaju vrednosti solidarnosti, tolerancije i zajedništva.
Posebno je važno, dodaju, da deca i mladi osete da nisu sami, da postoje ljudi koji
misle na njih i koji su spremni da im pruže ruku prijateljstva i podrške.
Svečani doček gostiju biće organizovan u sredu, 4. novembra ispred Srednje tehničke škole „Mileva Marić Ajnštajn“, u ulici Gagarinovoj br. 1 u Novom Sadu. Tom prilikom novosadski đaci dočekaćemo 20 učenika sa Kosova i Metohije i poželeti im dobrodošlicu u naš grad, uz želju da dani provedeni sa svojim vršnjacima budu ispunjeni Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
osmesima, druženjem i lepim uspomenama.
Doncafé. Baš za tebe.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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