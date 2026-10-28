Srbija

DOJAVE O BOMBAMA STIGLE MEJLOM: Prijavljeno da su eksplozivne naprave postavljene u dve škole u Lebanu

Игор Митић
Igor Mitić

28. 10. 2026. u 12:54

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U dve osnovne škole u Lebanu jutros je stigla dojava da je u njihovim objektima postavljena bomba, pa su učenici mlađih razreda koji su tada bili na nastavi, po rečima roditelja, zbog toga vraćeni kućama.

ДОЈАВЕ О БОМБАМА СТИГЛЕ МЕЈЛОМ: Пријављено да су експлозивне направе постављене у две школе у Лебану

I. Mitić

Dojave su školama „Vuk Karadžić“ i „Radovan Kovačević“ stigle putem njihovih mejl adresa, što je odmah prijavljeno policiji koja je preduzela neophodne mere iz svoje nadležnosti.

Istu dojavu škola „Vuk Karadžić“ dobila je i u ponedeljak, 26. oktobra. Tada su policijski službenici izvršili pregled zgrade ove ustanove i utvrdili da je prijava bila lažna.

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