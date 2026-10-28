Srbija

POMOĆ PREDUZETNICIMA: Dodeljeno 3,6 miliona bespovratnih podsticajnih sredstava

Dušanka Novković

28. 10. 2026. u 09:09

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Opština Veliko Gradište dodelila je bespovratnih 3,6 miliona dinara podsticaja za šest preduzetnika iz seoskih sredina.

ПОМОЋ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА: Додељено 3,6 милиона бесповратних подстицајних средстава

D.N.

Sredstva su dodeljena u okviru javnog poziva za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama, realizovanog u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu. Cilj ove mere jeste podsticanje privrednih aktivnosti, stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta, jačanje lokalne zajednice i usporavanje ekonomskih migracija.

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